Musik : Junge Preisträger spielen frischen schottischen Folk

Trier Konzert in der Tuchfabrik

Kaum anderswo ist traditionelle Folkmusik so tief verankert wie in Schottland. Auch die junge Generation liebt den Gesang alter Balladen und das Spiel auf Fiddle, Pipe oder Harfe ungemein. Benedict Morris (Geige), Hannah Rarity (Gesang), Ross Miller (Dudelsack) und Luc McNally (Gitarre) präsentieren im Rahmen der Young Scots Trad Awards Winner Tour ihr Können zunächst solistisch, bevor sie im zweiten Teil eine grandiose Session abliefern: ein facettenreiches musikalisches Bild Schottlands. Zu erleben am Dienstag, 10. März, um 20 Uhr im großen Saal der Trierer Tuchfabrik. Karten: VVK 17 Euro, AK 18 Euro. Foto: Tuchfabrik