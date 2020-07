Literatur : Junge Stimmen aus der Vulkaneifel

Hinten: Hanna Jansen (Herausgeberin), Isabel Schmitz, Malte Blümke (Vorsitzender Friedrich-Bödecker-Kreis im Land Rheinland-Pfalz und in Luxemburg), Janek Kalcik; vorne: Raja Baumann, Lilian Hahm, Chayenne Falkenberg, Anna-Lisa Weber, Emilia Krenciszek. Foto: Eifelbildverlag

Daun Wie fühlt es sich an, in der Vulkaneifel aufzuwachsen? Acht junge Autorinnen und Autoren aus der Region haben ihr Lebensgefühl literarisch in Worte gefasst. Ihre Texte erscheinen nun im Dauner Eifelbildverlag in einer Anthologie mit dem Titel „Wir sind hier – Junge Stimmen aus der Vulkaneifel“. Herausgeberin ist die Schriftstellerin Hanna Jansen.

(red) Zusammengekommen sind die jungen Stimmen durch das Projekt „Junge Talente schreiben“, das es Kindern und Jugendlichen im Raum Trier ermöglicht, unter professioneller Anleitung ihre Schreibambitionen und -talente zur Geltung zu bringen und weiterzuentwickeln. Die preisgekrönte Autorin Hanna Jansen, die selbst in der Vulkaneifel lebt, hat das Projekt nach Daun gebracht und sich fast ein Jahr lang einmal im Monat mit den jungen Teilnehmern zu einer Schreibwerkstatt getroffen. Initiiert wurde das Projekt durch den Friedrich-Bödecker-Kreis im Land Rheinland-Pfalz und in Luxemburg und unterstützt von der Nikolaus Koch Stiftung. Die daraus entstandenen Gedichte, Kurzgeschichten, Gedankenskizzen und ja, auch satirischen und kritischen Texte über das Leben auf dem Land wurden nun zu einer abwechlsungsreichen Textsammlung zusammengefasst.

Die jungen Schreibtalente sind zwischen 14 und 18 Jahren alt und haben gemeinsam, dass sie so ganz anders aufwachsen als die Mehrheit ihrer Altersgenossen. Sie erzählen von der mystischen Schönheit und unfassbaren Weite der Landschaft, von den Eigenheiten des Dorflebens, von Zauberhaftem und Alltäglichem. Aus ihren Texten sprechen sowohl die Herausforderungen als auch die Chancen des Lebens jenseits der großen Städte. „Wir sind hier“ ist ein außergewöhnliches Buch, in dem Stimmen zu Wort kommen, die sonst im öffentlichen Leben der Vulkaneifel nicht so offensiv in Erscheinung treten. Junge Menschen aus der Region werden sich in so manchem Lyrik- oder Prosastück wiederfinden, und allen anderen Lesern bietet die kurzweilige Anthologie in ihrem literarischen Facettenreichtum eine frische Perspektive auf das Leben in der Vulkaneifel.

Info Die Autorinnen und Autoren Anna-Lisa Weber (18) Chayenne Falkenberg (18) Emilia Krenciszek (14) Janek Kalcik (18) Isabel Schmitz, (17) Léan Hötzel (17) Lilian Hahm (18) Raja Baumann (15)