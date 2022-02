Musik : Jupiter Jones wieder vereint

Bitburg Die Band spielt am 30. April in der Bitburger Stadthalle. Als Vorgruppe steht die Münsteraner Indie-Band „Die Lieferanten“ auf der Bühne.

(red) Als Sascha Eigner, Gitarre und Nicholas Müller, Gitarre und Gesang vor 18 Jahren auf einer durchgesessenen Gartenbank am Ende der Eifel beschlossen, dass sie jetzt gerne zusammen Musik machen würden, gab’s nicht viel mehr, als diesen Plan. Dazu gab’s einen schimmeligen Proberaum und zwei Freunde, die Bock auf Bass und Schlagzeug hatten, es gab recht schnell ein paar Songs, dann einen Namen und dann die ersten Shows und Touren. Alles auf eigene Faust, in fragwürdigen Vehikeln, übernächtigt und zwischen den Schichten bei den Brotjobs.

Und dann gab’s den April 2019. Sascha und Nicholas sitzen an einem Tisch im Herzen Hamburgs und schauen auf die Uhr, um festzustellen, dass die letzten acht Stunden viel zu schnell vergangen sind. 43.800 Stunden gab’s zu erzählen. 60 Monate voller Veränderungen und das Gefühl, dass da was in der Luft lag: Eine Mischung aus Vermissen und Ärger darüber, dass eine so schöne Geschichte ein so unfreiwilliges, bescheuertes Ende finden musste. Und Freundschaft: Die war nicht kleinzukriegen.