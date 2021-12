Kleinkunst : Kabarett mit Akkordeon

Wittlich/Hetzerath Das Multitalent Carmela de Feo ist zu Gast im Atrium in Wittlich.

(red) Die Veranstaltung mit der Akkordeonistin und Kabarettistin Carmela de Feo am Samstag, 11. Dezember, im Atrium des Wittlicher Cusanus-Gymnasiums ist ausverkauft. Von 600 Plätzen werden nur 250 belegt. Es gilt die 2G+-Regel: geimpft oder genesen mit Test, bei Booster-Impfung entfällt der Test. Nicht geimpfte Kartenbesitzer werden gebeten, sich wegen der Rückerstattung des Eintrittspreises per E-Mail an festival@eifel-kulturtage.de zu wenden. Wer diesmal keine Karten bekommen hat, kann sich auf das nächste Jahr freuen: Carmela de Feo ist am 27. August 2022 im Rahmen der Eifel-Kulturtage zu Gast in Hetzerath.