Kabarett : „Liebes Klima, gute Besserung!“

Der Kabarettist Holger Paetz Foto: Erik Dreyer

Saarburg (red) Alle reden vom Klima. Aber nur einer kennt sich aus: der Kabarettist Holger Paetz. Mit seinem Programm „Liebes Klima, gute Besserung!“ ist er am Samstag, 30. April, um 19.30 Uhr zu Gast in der Kulturgießerei in Saarburg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Karten zum Preis von 20 Euro gibt es unter www.kulturimstaden.de/shop, bei Bücher Volk und in der Kulturgießerei. An der Abendkasse kostet der Eintritt 25 Euro.