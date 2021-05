Open-Air : Kabarett und gute Musik an der frischen Luft

Die Goldfarb-Zwillinge eröffnen am 2. Juni die Open-Air-Saison in der Tufa. Foto: Tuchfabrik Trier

Trier Trierer Tuchfabrik bietet ab Juni wieder Open-Air-Veranstaltungen im Innenhof an.

(red) Auf Grundlage der jüngsten Lockerungen startet auch die Tufa Trier ihr Open-Air-Programm ab Anfang Juni. An zwei festen Tagen in der Woche, immer mittwochs und freitags, werden Kabarett- und Musikveranstaltungen unter freiem Himmel stattfinden.

Im Juni und Juli kommen Kabarett-Fans immer mittwochs auf ihre Kosten, wenn die Tufa zum Lachen an der frischen Luft einlädt. Den Auftakt machen Lisa & Laura Goldfarb am 2. Juni, 19.30 Uhr, mit ihrem Programm „Kleine Koalition“. Die Goldfarb-Zwillinge sprengen mit ihrem Programm die Grenzen aller Genres: Kabarett, aber sexy; Comedy, aber klug; rasant, aber charmant; tänzerisch, aber verständlich; süß, aber verdammt sauer.

Immer freitags wird der Innenhof der Tufa dann zur Konzert-Location mit internationalem Charakter, das musikalische Programm startet am 4. Juni, in den Sommerferien wird die „Ab in den Süden“-Konzertreihe, die bereits 2020 ein großer Erfolg war, wieder aufgenommen. Das Publikum kann musikalisch in den Süden reisen, Musik aus verschiedenen Urlaubsländern genießen und sich passend zum jeweiligen Land Speisen und Getränke aus dem Textorium, der Gastronomie an der Tufa, bestellen. Das Ethno-Musik-Festival „creole sommer“, welches seit 2019 in der Tufa stattfindet, bildet den musikalischen Höhepunkt des internationalen Musiksommers und feiert Vielfalt und multikulturelle Musik vom 12. bis 15. August.