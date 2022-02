Valentinstag : Käsekuchen-Muffins mit Herz

Rezept von Tanja Logemann.

Backofen auf 175 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Für den Boden die Kekse in einem Multi-Zerkleinerer oder in einem Gefrierbeutel mit einem Nudelholz fein zerbröseln. Butter in einem Topf schmelzen. Zucker mit den Keksbröseln mischen und zu der geschmolzenen Butter geben und vermischen. Die Mulden der Muffinform mit Papierförmchen ausstatten. In jedes Papier-Muffinförmchen etwa 1 Esslöffel (15 Gramm) Butter-Keksgemisch geben und mit dem Löffel am Boden des Förmchens festdrücken. Die Förmchen mit den Böden für etwa 5 Minuten im Ofen backen und dann etwas abkühlen lassen.