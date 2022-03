Konzert : Kammermusik in der Synagoge

Wittlich Junge Musiker spielen mit ihren Dozenten.

(red) In Kooperation mit der Siftung Villa Musica veranstaltet der Musikkreis Wittlich am Samstag, 26. März, 19 Uhr ein Konzert in der Synagoge. Mit dem Meistercellisten Hillel Zori und dem Pianisten Tomer Lev, beide Professoren an der Buchman-Mehta-School der Tel Aviv University, konzertieren drei musikalische Spitzentalente: die deutsche Klarinettistin Clarissa Schmidt, der Geiger Natan Tishin sowie die Bratschistin Shira Majoni. Gemeinsam mit ihren Dozenten spielen die jungen Musiker das Trio pathétique f-Moll für Klarinette, Cello und Klavier von Michail Glinka, das Klavierquartett Es-Dur op. 87 von Antonín Dvorák sowie das Triptychon für Klarinette und Klavierquartett von Yinam Leef. Karten für 20 Euro sind erhältlich bei den Wittlicher Vorverkaufsstellen Altes Rathaus und Altstadt-Buchhandlung, online unter www.wittlicher-konzerte.de oder per E-Mail an karten@wittlicher-konzerte.de. Kinder und Jugendliche zahlen nur 5 Euro.