Motor : Kein Yaris, ein GR

„So musst Du die Kurve angehen“: Rallye-Weltmeisterin Isolde Holderied lässt uns als Instruktorin an ihrer Erfahrung teilnehmen. Foto: Jürgen C. Braun

Trier In einem besonderen Toyota mit Rallye-Weltmeisterin Isolde Holderied.

Der gemeine Toyota-Fahrer setzt auf Attribute wie Alltagstauglichkeit, Zuverlässigkeit, und Kundenzufriedenheit. Nichts aus der Rolle Gefallenes also. Doch die Japaner können nicht nur anders, sie wollen und machen es jetzt auch: Nach der Einführung des GT 86 und der Wiederbelebung der legendären GR Supra setzt der japanische Autoriese, der eher durch seine Hybrid-Offensive und die Abkehr vom Diesel von sich reden gemacht hat, jetzt noch einen drauf.

Und zwar mit dem stärksten Dreizylinder der Welt. Verbaut in einer kleinen, aber feinen Kanonenkugel auf Rädern, die es in sich hat: Dem GR Yaris. Kein flott gemachter, aufgepimpter Yaris, sondern ein GR. Ein Fahrzeug, das für den Rallyesport homologiert wurde. 25.000 Einheiten weltweit werden hergestellt, zugelassen im Kundensport für die neue Klasse R2 (ehemals R5). 261 PS, allradangetrieben, mit verschiedenen Traktionsmodi (50: 50, 40: 60, 30: 70 verteilt auf beide Achsen unter den Begriffen normal, Sport und Track). Da kommt Freude pur auf, schon beim Hinschauen.

Und beim Fahren erst. Dazu hatten wir Gelegenheit auf dem weiträumigen Flugplatzgelände in Mendig, angeleitet von einer Expertin, wie man sie sich besser nicht hätte wünschen können. Rallye-Profi Isolde Holderied, zweifache Damen-Rallyeweltmeisterin, Siegerin der legendären Rallye Monte Carlo und seit über 30 Jahren in der Rallyeszene mit viel theoretischem und praktischem Wissen unterwegs. Mit und für Toyota arbeitet die in Oberammergau lebende Rallye-Amazone seit vielen Jahren im Motorsport zusammen.