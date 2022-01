Unsere Vereine : Kirchenchor St. Eligius Badem feiert 150-jähriges Bestehen

Badem Seit das Chorleben in Badem 1871 seinen Anfang nahm, ist viel passiert und hat sich vieles verändert.

(red) In der Chronik steht, dass der damalige Lehrer Matthias Becker als Begründer gilt. In der Geschichte des Chores übten bis Mitte der 1940er Jahre immer wieder Lehrer und Priester die Leitung aus. Aber auch in Badem schlummerten musikalische Talente und in den Jahren 1945 bis 1955 übernahm Christian Becker die Chorleitung sowie die Aufgaben des Organisten und Küsters. Nach seinem allzu frühen Tod trat Matthias Arnoldy, ebenfalls ein begnadeter Musiker aus dem Dorf, 1957 seine Nachfolge an.