Fest : Kirmes in Bergweiler

Bergweiler Viel Musik gibt es in und am Bürgerhaus.

(red) Der Musikverein Bergweiler lädt für Samstag, 7. Mai, bis Montag, 9. Mai, zur Kirmes in und am Bürgerhaus ein. Am Samstag sorgt die „Schlagerbande“ ab 21 Uhr für Unterhaltung. Der Sonntag steht vor allem im Zeichen der volkstümlichen Musik. Am Nachmittag spielt der Musikverein Sehlem, außerdem sind Auftritte der Musikgemeinschaft Bergweiler/Wittlich, des Jugendorchesters aus Bergweiler und der Trommelgruppe Sambasistas geplant. Auch für die Kinder gibt es Unterhaltung. Mittags wird Schnitzel mit Kartoffelgratin und Salat angeboten (Vorbestellungen unter Telefon 06571/6653), nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen. Kuchenspenden sind willkommen. Am Montag klingt die Kirmes aus mit einem Konzert des Musikvereins Bombogen und am Abend mit dem Duo 2B-Better.