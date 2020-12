Klassiker auf dem Vulkan : Von Klassik bis Kölschrock

Daun (red) „In diesem Jahr musste das Open-Air-Festival „Klassiker auf dem Vulkan“ ausfallen. „Doch wir blicken 2021 mit neuer Zuversicht entgegen und gehen fest davon aus, dass das Festival im Rahmen der Möglichkeiten stattfinden kann“, kündigt Thomas Räthlein, Leiter der Kur- und Freizeitbetriebe Daun, an.

„Mit dem Start des Vorverkaufs wollen wir sowohl an die Kulturliebhaber der Region als auch an die Eventbranche ein Signal senden: Nach den schwierigen letzten Monaten geben wir eventtechnisch nächstes Jahr wieder Vollgas. Wir brauchen die Kultur und die Kultur braucht uns – im kommenden Jahr mehr denn je.“

Den Auftakt des Festivals übernimmt am 13. Juni das Duo Mirjam Schröder und Maximilian Mangold mit ihren „Klassikern für Gitarre und Harfe“ im Forum Daun. Ihr Programm beinhaltet Werke von Johann Kaspar Mertz, Fernando Carruli, Maximo Diego Pujol sowie Ludwig van Beethoven.

Am 25. Juni reißen die stimmgewaltigen Sänger und großen Gefühle der Nacht der Tenöre die Zuschauer in der besonderen Atmosphäre des Gemündener Maars in ihren Bann.