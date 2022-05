Konzert : Klavierabend für die Ukraine

Daun Der niederländische Pianist Jeroen van Veen spielt am Freitag, 20. Mai, im Forum Daun.

(red) Der niederländische Pianist und Komponist Jeroen van Veen gibt am Freitag, 20. Mai, um 20 Uhr im Forum Daun ein Benefizkonzert zu Gunsten der Ukraine. Veranstalter ist der Förderverein Soroptimist International Cochem/Mosel. Jeroen van Veen erhielt 2016 den NPO Radio 4 Award für seine unkonventionelle Programmgestaltung und die Suche nach neuen Wegen zur Gewinnung eines neuen Publikums für klassische Musik. An diesem Abend spielt er unter anderem bekannte Werke von Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert und Frédéric Chopin, ergänzt durch Werke zeitgenössischer Komponisten wie Arvo Pärt, Ryuichi Sakamoto, Yiruma und Ludovico Einaudi. Der gesamte Erlös des Konzerts kommt der Ukraine-Hilfe Hillesheim zugute. Die private Initiative organisiert mittels Sach- und Geldspenden Transporte ins ukrainische Uschgorod. Dort werden Geflüchtete aus der gesamten Ukraine untergebracht, versorgt und ihre Weiterreise in sichere Länder organisiert. Es wurden bereits vier Transporte mit Hilfsgütern wie haltbaren Lebensmitteln, Hygieneprodukten, Babynahrung und Medikamenten organisiert.