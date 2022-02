Musik : Klavierkonzert mit Werken von Schubert, Bartók und Liszt

Hillesheim Die Pianistin Mirela Zhulali spielt im Rathaussaal Hillesheim.

(red) Die Pianistin Mirela Zhulali, 1991 in Albanien geboren, tritt am Sonntag, 27. Februar, im Rahmen der Hillesheimer Klavierkonzerte auf. Das Konzert beginnt um 17 Uhr im Rathaussaal Hillesheim. Auf dem Programm stehen von Franz Schubert das Impromptu Nr. 3 op. 90 sowie „Der Müller und der Bach“ in der Bearbeitung für Klavier von Franz Liszt, die Ballade Nr. 1 von Frédéric Chopin, die Suite op. 14 von Béla Bartók, und die Tarantella von Franz Liszt. Außerdem zu hören sind Stücke aus der zeitgenössischen Komposition „Eine kleine Mitternachtmusik“ (2001) von George Crumb. Der US-amerikanische Komponist starb vor wenigen Tagen – am 6. Februar 2022 – im Alter von 92 Jahren. Karten kosten 19 Euro, Schüler und Studenten haben freien Eintritt. Es gilt die 2G-plus-Regel, Testungen sind vor Ort möglich. Infos:www.forum-hillesheim.de Foto: © Mirela Zhulali