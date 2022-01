Musik : Klavierwerke von Beethoven, Tschaikowsky und Rachmaninoff

Hillesheim E-Hyun Hüttermann gastiert im Rathaussaal Hillesheim.

(red) Im Rahmen der Hillesheimer Klavierkonzerte gastiert die in Korea geborene und in Deutschland lebende Pianistin E-Hyun Hüttermann am Sonntag, 23. Januar, um 17 Uhr im Rathaussaal Hillesheim. Auf dem Programm stehen die Klaviersonaten 27 und 28 von Ludwig van Beethoven sowie vier Stücke aus Tschaikowskys „Jahreszeiten“ und Rachmaninoffs Corelli-Variationen op. 42.