Motor : Kleine Dinge, große Wirkung

In der mittlerweile sechsten Generation des Outback hat Subaru an entscheidenden Stellen nachgebessert. Foto: Subaru

TRIER Subaru hat bei der sechsten Generation des Outback optisch und technisch vieles richtig gemacht.

Von Jürgen C. Braun

Der japanische Autobauer Subaru hat zwei Alleinstellungsmerkmale für seine Fahrzeugpalette: permanenter Allradantrieb und Boxermotoren. Seit Jahren liegen die Japaner in der Rangliste der Kundenzufriedenheit vorn. Subaru-Kunden sind eine ganz bestimmte Klientel, die bei dem kleinen, aber feinen Autobauer aus Japan das finden, was sie suchen: belastbare, zuverlässige und robuste Fahrzeuge. In den vergangenen Jahren hat Subaru seinen über einen langen Zeitraum hinweg optisch sehr drögen Produkten auch noch einen Lifestyle-Feinschnitt verpasst. Schick sein und trotzdem abseits der Piste ein Könner: das schließt sich bei Subaru längst nicht mehr aus.