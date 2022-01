Katzen-Kastrationswochen : Kleiner Eingriff, große Wirkung

Region Verein bietet Tierfreunden einen Zuschuss, wenn sie ihre Katzen in der Zeit vom 17. bis 29. Januar kastrieren lassen.

Um die Flut des Katzennachwuchses einzudämmen, organisiert der Förderverein Eifeltierheim in Zusammenarbeit mit Tierärzten aus der Region Kastrationswochen. Alle Katzenbesitzer, die ihre Tiere in der Zeit vom 17. bis 29. Januar bei den teilnehmenden Tierärzten kastrieren lassen, erhalten vom Förderverein eine Rückvergütung in Höhe von 20 Prozent der Kastrationskosten. Die Kosten werden beim Tierarzt nach der Kastration komplett vom Katzenhalter bezahlt. Der Tierarzt stellt eine Bescheinigung aus, dass das Tier kastriert wurde. Am Ende der Aktion werden die Bescheinigungen vom Tierarzt beim Förderverein Eifeltierheim eingereicht und der Tierbesitzer erhält die entsprechende Rückvergütung. Wegen hoher Inanspruchnahme dieses Preisvorteils wird um frühzeitige Terminvereinbarung gebeten. Eine Übersicht über die teilnehmenden Tierärzte gibt es auf www.foerderverein-eifeltierheim.de.