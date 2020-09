Schrebergärten : Kleingärten haben Hochkonjunktur

Region Klein- oder Schrebergärten hat­ten eine Zeit­lang ein etwas ange­staub­tes Image. Doch das ist vorbei. In den letzten Jahren war die Nach­frage ste­tig stei­gend. Durch die Co­ro­na-­Pan­demie sind der­zeit in der Region alle Schre­ber­gär­ten ver­geben.

Wo sich früher Gartenzwerge tummelten, findet man heute häufig pfiffige Gartenaccessoires in Schrebergärten. Waschzuber aus Zink vom Flohmarkt sind beispielsweise mit Blumen bepflanzt, eine Holzschubkarre wird zum Kräuterbeet, alte Fahrräder oder Leitern sind mit grün gestaltet und werden so zum Hingucker.

Mehr als eine Million Schrebergärten gibt es in Deutschland insgesamt. In Rheinland-Pfalz vertritt der Landesverband der Kleingärtner 11 000 Kleingärtner, die in 115 Mitgliedsvereinen organisiert sind. Es gibt kleine Anlagen, wie in Konz. Dort gibt es 20 Gärten, in Bitburg sind 43 Gärten organisiert und der Stadtverband Trier hat zwölf Mitgliedsvereine, die insgesamt 1002 Gärten verpachten.