Umwelt, Klima Nachhaltigkeit Sauwer leben! Tipps und Termine für Naturliebhaber

Am Sonntag, 29. Oktober, 10 bis 13 Uhr, bietet der Naturpark Saar-Hunsrück zusammen mit der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell eine Pilzexkursion mit Fundbesprechung in der Naturpark-Ortsgemeinde Zerf an. Der Naturpark-Referent und Pilzsachverständige Frank Lustik gibt zum Kennenlernen von Pilzen hilfreiche Tipps sowie zum Bestimmen, Sammeln und Verwerten von Pilzen. Es werden die wichtigsten Bestimmungsmerkmale sowie Unterscheidungsmerkmale zu giftigen Doppelgängern erläutert. Bei der familienfreundlichen Exkursion können Pilze zum Eigenbedarf für eine genussvolle Mahlzeit gesammelt werden. Im Anschluss an die Wanderung findet eine Fundbesprechung statt. Als Ausrüstung werden festes Schuhwerk, witterungsangepasste Kleidung sowie ein Korb und Messer zum Sammeln empfohlen. Die Teilnahmegebühr beträgt 12 Euro pro Person. Der Treffpunkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben. Eine verbindliche Anmeldung ist bei der Naturpark-Geschäftsstelle in Hermeskeil, Telefon 06503/9214-0, erforderlich.