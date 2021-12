Klüsserath/Rom : Klüsserather Krippen für die beiden Päpste

Klüsserath/Rom (red) Eine große Freude und eine Ehre für den Verband Bayerischer Krippenfreunde und damit auch für die Klüsserather Krippenfreunde: Kürzlich überreichten sie Erzbischof Dr. Georg Gänswein in Rom zwei Krippen – eine für Papst Franziskus und eine für Vorgänger Papst Benedikt XVI.

Rechtzeitig zur Krippensaison war zuvor eine kleine Delegation vom Verband Bayerischer Krippenfreunde um ihren Präsidenten Monsignore Martin Martlreiter zur Krippenwallfahrt nach Rom aufgebrochen, mit einer Abordnung der Klüsserather Krippenfreunde. Als ausgewiesener Kenner schloss sich Bischof Rudolf Voderholzer für einige Tage der Pilgergruppe an. Krippen aus aller Welt sind in den Kolonnaden Berninis in der Ausstellung „100 presepi in Vaticano“ zu sehen. So vertreten unter anderem eine Landschaftskrippe von Ferdinand Saßmann (Klüsserather Krippenfreunde) und eine Schneekrippe aus Bayern nicht nur den Verband der Bayerischen Krippenfreunde, sondern auch unterschiedliche Regionen unserer Heimat.