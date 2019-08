Freizeit : Köhlerfest in Eisenschmitt

Köhlerfest in Eisenschmitt

Eisenschmitt Mit Musik, Ausstellungen, Darbietungen und geführten Wanderungen feiert Eisenschmitt sein Köhlerfest.

Am Samstag und Sonntag, 31. August und 1. September, dreht sich im Blockhaus-Ferienpark in Eisenschmitt alles rund um das alte Handwerk des Köhlers. Höhepunkt wird am Samstag das Anfachen des Kohlenmeilers sein, den der Eifler Köhler-Club errichtet hat.