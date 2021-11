Bitburg Karnevalsauftakt mit den Hofnarren in der Bitburger Stadthalle.

(red) In der Bitburger Stadthalle findet am Freitag, 12. November, um 20.11 Uhr der Karnevalsauftakt mit der Band „De Hofnarren“ statt. Die Musiker spielen kölsche Hits und Partyschlager. Karten: 18 Euro für Erwachsene, 14 Euro für Mitglieder der Kulturgemeinschaft Bitburg, 15 Euro für Schüler und Studenten, bei Ticket Regional sowie in der Geschäftsstelle der Kulturgemeinschaft.