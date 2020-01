Lesung : Komische und tragische Geschichten über die Liebe

Losheim Wladimir Kaminer schrieb Bücher über seine Zeit in der Sowjetunion und sein neues Leben in der Bundesrepublik. Nun widmet er sich dem größten Thema der Welt: Liebe!

Eigentlich wurde darüber bereits alles geschrieben, aber in seinem Buch „Liebeserklärungen“ gelingen Kaminer überraschende Perspektiven – skurrile, komische und tragische Geschichten über die Liebe von einem charmanten Menschenversteher sorgen am Donnerstag, 26. März, für eine Mischung aus Lesung und Show. Der Autor besucht den Saalbau in Losheim am See im Rahmen der Reihe „erLESEN!“ und des „8. Saarländischen Literaturfestivals“. Nichts bietet mehr Stoff für Komik, Dramen und Hochgefühle als die Liebe. Egal ob es um Teenager geht, die einen Rockstar anhimmeln, bis die Illusion vom coolen Helden an der Realität zerschellt. Oder ob das perfekt geplante romantische Date daran scheitert, dass der Angebetete sie dank einer Fußballübertragung schlicht verpasst. Aber natürlich gibt es auch Happy Ends und glückliche Verbindungen, die ein Leben lang halten.