Kleinkunst : Komisches Theater – ohne Worte, mit Musik

Trier Clown-Komödiantin Gardi Hutter & Compagnie machen am Dienstag, 11. Februar, um 20 Uhr Station in der Trierer Tuchfabrik.

Mit im Gepäck hat die Schweizerin ihr preisgekröntes Stück „Gaia Gaudi“. Gardi Hutter alias Hanna hat Übung im Sterben. In bisher acht Stücken war sie am Schluss sieben Mal tot. In Gaia Gaudi ist sie es schon von Anfang an. Nur findet sie das unwichtig und flattert fröhlich weiter. Aber die neue Generation poltert an der Türe: sie will ihren Raum. In Gaia Gaudi geht es um Wurzeln und um Flügel. Um Beständigkeit und Erneuerung, und um den großen Strom von Generationen, die das Leben immer weitergeben – und sich ab und zu auch auf die Köpfe hauen. Karten kosten im Vorverkauf 27,40 Euro, an der Abendkasse 29 Euro.