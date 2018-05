später lesen Freizeit Am Sonntag geht’s zu den Orchideen FOTO: TV / Stfanie Peters FOTO: TV / Stfanie Peters Teilen

Twittern

Teilen



Der 25. ist immer etwas ganz Besonderes. Das gilt auch für den Volksfreund-Wandertag am Sonntag, 27. Mai, in und um Wasserliesch (Verbandsgemeinde Konz) an der Mosel. Denn die Strecken führen direkt zu selten gewordenen und geschützten Tier- und Pflanzenarten – vor allem Orchideen. Mit 28 Arten ist das Gebiet „Perfeist“ oberhalb des Ortes eines der bedeutendsten Orchideenvorkommen Deutschlands.