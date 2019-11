Musik : Benefizkonzert mit Duo SoLexx in Wellen

Duo SoLexx, das sind Sonja Schäfer-Hewer und Alexandra Schwarz. Foto: Duo SoLexx

Wellen Das Duo „SoLexx“ gastiert mit seinem Programm „Songs In A New Dress“ am Samstag, 23. November, um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle in Wellen. Das Duo bringt unplugged Songs von Cindy Lauper, Pink Floyd, The Eagles, Sting, Indigo Girls im neuen Outfit und einige Eigenkompositionen auf die Bühne.

