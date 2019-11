Konzert : Country- und Folksongs aus Kanada in der Synagoge Wawern

Foto: Jenna Walker

Wawern Das kanadische Duo Madison Violet stellt am Sonntag, 17. November, um 19.30 Uhr in der Synagoge Wawern das Album „The Good in Goodbye“ vor.

Die Musikerinnen Brenley MacEachern und Lisa MacIsaac verbinden Country, Folk und Bluegrass. Dabei setzen sie auf Gitarren, Mandolinen sowie das Banjo.

Das Duo hat mit „The Good In Goodbye“ eine ganz eigene Handschrift, einen ganz eigenen Sound etabliert. Zwei Gründe für diesen Erfolg: Brenley und Lisa schreiben die Songs gemeinsam und scheuen dabei auch nicht vor autobiographischen Inhalten zurück. Tatsächlich lesen sich viele Texte wie ein offenes Tagebuch. Ehrlichkeit und Authentizität, das ist es wohl, was die Kunst der beiden Musikerinnen ausmacht.