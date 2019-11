Konzert : Feinstes Rock-Musikhandwerk im Handwerks-Ambiente

Wiltingen Kann man zwei Personen mit akustischen Gitarren eigentlich eine Rockband nennen? Dass man das kann, beweisen Ezio.

In Zeiten, in denen Songs von Loops, Samples und elektronischen Drumkits beherrscht werden, konzentrieren sich Ezio auf das wesentliche und sind dabei unglaublich kraftvoll und innovativ. Der britisch-italienische Gitarrist Ezio Lunedei kommt mit seinem Freund Mark Booga Fowell am Samstag, 16. November, um 20 Uhr in die Schreinerei Drangmeister nach Wiltingen und bietet feinstes Rock-Musikhandwerk im Handwerks-Ambiente. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten kosten 25,68 Euro.