Konzer-Doktor-Bürgerstiftung

Die Konzer-Doktor-Bürgerstiftung hat derzeit mehr als 100 Stifter. Das Stiftungskapital beträgt rund eine halbe Million Euro. Seit 2008 wurden über 120 Lese- und Lernpaten gefunden, die mit Kindern in allen Schulformen bis zum Gymnasium arbeiten. „Rund 200 Kinder nehmen derzeit an der Leseförderung teil“, weiß Stiftungsvorstand Thomas Kürwitz, der auch Grundschulleiter ist.

Ein Band des Vertrauens zum örtlichen Handel, zu Familien und der Bürgerschaft wurde mit dem Konzer-Doktor-Thaler geknüpft, der als lokales Zahlungsmittel gilt. Mit Kindern wurde der Schutzkobold Kodo entwickelt. Geschäfte mit seinem Symbol helfen weiter, wenn Kinder Hilfe brauchen oder einfach nur eine Frage haben.

Realschüler besuchen und betreuen im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft „Brückenbau – Generationen im Miteinander“ ältere Menschen im Seniorenhaus Zur Buche.

Kontakt: Die Stiftung hat ihren Sitz in der Konstantinstraße 50 in Konz. Das Büro ist unter Telefon 06501/ 9227601 oder per E-Mail an info@konzer-doktor-buergerstiftung.de erreichbar.

Im Internet informiert die Stiftung auf www.konzer-doktor-­buergerstiftung.de über ihre Aktivitäten.