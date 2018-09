Haydn und Mozart zum Finale

Werke von Joseph Haydn, Franz Anton Hoffmeister und Wolfgang Amadeus Mozart stehen auf dem Programm der Konzer Sommerkonzerte am Sonntag, 16. September, im Festsaal des Klosters Karthaus.

Damit endet die Konzertserie und die Kurse der Sommerakademie für Klavier und Kammermusik. Zwölf Pianisten hatten an den Kursen und Konzerten teilgenommen. Die Musiker des Philharmonischen Orchesters der Stadt Trier beginnen um 11 Uhr mit der 10. Symphonie von Haydn. Es folgt das Konzert für Orchester und Viola von Franz Anton Hoffmeister – Solist ist Fernando Bencomo aus Trier. Tanja Wagner aus Landshut, langjährige Teilnehmerin an der Konzer Sommerakademie, ist die Solistin in Mozarts Klavierkonzert Nr. 9 in Es Dur, KV 271.