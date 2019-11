Retrospektive : Magar-Ausstellung im Kloster Karthaus

Konz Paul Magar, der lange in Konz lebte, wurde vor 100 Jahren geboren. Zu seinen Ehren veranstaltet die Stadt Konz bis 8. Dezember eine Ausstellung in der Städtischen Galerie im Kloster Konz-Karthaus.

Paul Magar wurde am 14. November 1909 in Altenahr geboren und verbrachte seine Jugend in Konz. Der Vater von Paul Magar war von 1914 bis 1946 Amtsrentmeister in Konz. Er erwarb im Jahre 1918 ein Haus in der Konstantinstr. 12, in dem zwei Räume im Erdgeschoss als Amtskasse eingerichtet wurden. Bis 1938 hat Paul Magar in diesem Haus gelebt. Auch danach hat er immer wieder den Kontakt nach Konz gesucht.