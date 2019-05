Gartenführungen : Pflanzenschätze im Mai

Konz-Oberemmel/Wasserliesch/ Konz Der Verein IG-Gartenfreunde bietet im Mai drei Führungen von geprüften Gartenführerinnen an. Ein Überblick:

Hosta – immer wieder grün, immer wieder bunt, immer wieder schön. Die vorwiegend schattenliebende Blattschmuckstaude begeistert ihre Sammler jedes Jahr aufs Neue. Uta Mieden fiebert in jedem Frühjahr der unglaublichen Sortenvielfalt in ihrem Garten entgegen. Über hundert sind es inzwischen, alle unterschiedlich in Farben, Formen und Größen. Die Blätter punkten von fingernagelklein bis tellergroß. Teilen Sie mit der Gartenbesitzerin, begleitet von der Gartengästeführerin Gisela Rommelfanger, die Freude an den neuen Austrieben. Eintritt: 5 Euro pro Person.