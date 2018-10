später lesen Freizeit Skulpturen aus Bronze und Gips FOTO: TV / Veranstalter FOTO: TV / Veranstalter Teilen

(red) Skulpturen aus Bronze und Gips der französischen Künstlerin Françoise Naudet sind ab Sonntag, 28. Oktober, bis 17. März in der Städtischen Galerie des Amüseums am Wasserfall in Saarburg zu sehen.