Vom Schuhmacher zum Sozialreformer

Weitere Angebote

Die Kolpingsfamilie Karthaus beteiligt sich am öffentlichen Leben mit der Gestaltung eines Altars an Fronleichnam. Sie ist Mitveranstalter der Karthäuser Kirmes mit Kuchenverkauf für einen sozialen Zweck, beispielsweise für die beiden Kitas und für Bedürftige. Außerdem bietet sie bei den Martinsumzügen in Konz und Karthaus Glühweinstände an.

Sie stellt das Vereinshaus monatlich für den Seniorennachmittag, die Sternsinger, Karneval der Frauengemeinschaft, Messdiener der Pfarrei St. Johann und für Vereine zur Verfügung.

• Die Vereinsräume in der Römerstraße 173 können auch für private Feiern angemietet werden. Anfragen per E-Mail an kolping-konz-karthaus@gmx.de oder unter Telefon 0176/29978601.