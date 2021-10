Musik : Konzert für Harfe und Panflöte

Bengel Das Duo Elysion – Jessyca Flemming (Harfe) und Ernesto Villalobos (Panflöte) – gibt am Sonntag, 17. Oktober, um 16 Uhr ein Konzert im Kapitelsaal des Karmelitenklosters Springiersbach.

(red) Jessyca Flemming wurde in Berlin geboren und studierte Harfe in Weimar, Berlin und Rostock. Seitdem führte die mehrfache Preisträgerin diverser Preise, unter anderem erhielt sie Stipendien und Preise der Yehudi Menuhin Stiftung Live Music Now, der Neuen Liszt Stiftung Weimar, der Ernst-Freiberger-Stiftung, Konzerte als Solistin und im Duo oder Trio quer durch Deutschland, aber auch ins Ausland. Ernesto Villalobos wurde in Santiago in Chile geboren. Mit 18 Jahren begann er sein Studium an der „École Normale de Musique de Paris“ in Frankreich, später setzte er es an der Hochschule für Künste in Bremen und an der Musikhochschule Lübeck fort. Er war Soloflötist bei mehreren Orchestern wie dem Landesjugendorchester Bremen, Bremer Theater, dem „Young Euro Classic“ Musikfestival, sowie Aushilfe bei dem Konzerthausorchester Berlin und der Orchesterakademie Ossiach in Österreich. 2009 wurde er Finalist beim „Internationalen Wettbewerb für Holzbläser des Fördervereins Braunschweig Classix Festival„. Von 2009 bis 2012 war er Stipendiat der Stiftung für Kammermusik „Villa Musica“ in Rheinland-Pfalz.