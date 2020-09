Musik : Konzert mit Vandermeer und rollende Kugeln im Kulturgraben

Bernd Erasmy, Florian P. Stiefel, Harmke van der Meer und Jo Hansson treten in dieser Konstellation seit 2016 als vandermeer auf. Foto: Eta Carinae Foto: Eta Carinae/Elena Nelipa (Eta Carinae)

Trier (red) Die vierköpfige Band Vandermeer aus Trier macht Shoegazing-Indie. Dabei lehnen sich die Musiker rund um Sängerin Harmke van der Meer aber deutlich über den Tellerrand und lassen sich in der Genre-Wahl nicht einschränken.

Zu erleben am Samstag, 12. September, ab 20 Uhr, im Kulturgraben Trier in der Ausoniusstraße. Ab 18 Uhr DJ-Set Sascha Timplan & Armin Wondra. Eintritt frei. Am Sonntag, 13. September, rollen zum Abschluss ab 17 Uhr die Kugeln im Kulturgraben, dann heißt es „It’s Bingo time“. Einlass ist ab 16 Uhr.