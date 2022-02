Demenz : Konzertlesung zum Thema Demenz

Mülheim „Wie meine Großmutter ihr Ich verlor“. Die Liedermacherin und Psychologin Dr. Sarah Straub stellt ihr erstes Buch vor.

(red) Liedermacherin und Psychologin Dr. Sarah Straub präsentiert am Sonntag, 20. Februar, um 17 Uhr in der Grafschafter Festhalle in Mülheim ihr erstes Buch „Wie meine Großmutter ihr Ich verlor“. Die Konzertlesung wird veranstaltet vom Kultur- und Förderkreis Mülheim in Zusammenarbeit mit der Caritas und dem Netzwerk Demenz Wittlich.

Es war ein Schock: Als Sarah Straubs Großmutter dement wurde, veränderte das auch das Leben der damals 20-jährigen Enkelin. Neben ihrer bereits gestarteten Musikkarriere begann sie ein Studium der Psychologie, promovierte über Demenzerkrankungen und klärt heute über ein Thema auf, das immer drängender wird: Allein in Deutschland leben etwa 1,6 Millionen Demenzkranke. Und jeden Tag kommen rund 900 Neuerkrankte dazu. Sarah Straub zeigt mit ihrem ersten Buch „Wie meine Großmutter ihr Ich verlor“ anhand vieler Beispiele, was es bedeutet, wenn aus Vergesslichkeit Demenz wird, welche Aufgaben, aber auch Hilfsmöglichkeiten mit dieser Diagnose verbunden sind. Sie schreibt, wie der Lebensalltag mit einem Demenz-Erkrankten geregelt und das Endstadium der Erkrankung würdevoll gestaltet werden kann: „Ich lernte, dass die Menschen oft monate- oder sogar jahrelange Odysseen von Arzt zu Arzt hinter sich haben, bis sie beim richtigen Spezialisten vorstellig werden“, sagt Sarah Straub. „Ich lernte, dass unser Gesundheitssystem nicht dafür ausgelegt ist, Betroffenen in jedem Fall ein würdevolles Leben zu ermöglichen. Ich lernte, dass diese Erkrankung dramatische Folgen für ganze Familien hat.“ Einfühlsam und konkret beschreibt sie, wie der Lebensalltag mit Demenzerkrankten geregelt werden kann, wenn beispielsweise das Autofahren zur Gefahr wird, wenn die Körperhygiene nachlässt oder sich Stürze häufen. Sarah Straub gewährt auch einen Blick hinter die Fassaden der Kliniken und erklärt, warum es für die Forschung im Moment noch so schwierig ist, ein Heilmittel zu finden. Und so ist „Wie meine Großmutter ihr Ich verlor“ auch eine Orientierungshilfe, um den Verlauf, aber auch das Endstadium dieser Erkrankung für Patienten wie Angehörige würdevoll zu gestalten.