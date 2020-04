Wildkräuter : Kostbares Kraut: Löwenzahn

Löwenzahn schmeckt auch in Muffins. Foto: Maiga Werner

Hermeskeil (red) Aufgrund der aktuellen Situation können die beliebten Wildkräuterwanderungen im Naturpark Saar-Hunsrück derzeit nicht angeboten werden.

Stattdessen informiert der Naturpark über schmackhafte Wildkräuter und deren Verwendung in der Küche. Die Natur bietet vor der Haustür zahlreiche essbare Wildpflanzen, deren Vitalstoffe oft wesentlich höher sind als bei allgemeinen Nutzpflanzen.

Im Volksmund wird der Löwenzahn Kuhblume, Eierbusch, Hahnenspeck, Goldblom, Pusteblume, Kettenblume, Kuckucksblom oder Seichkraut genannt. Als unterschätzte Wild- und Heilpflanze sowie Delikatesse ist der Löwenzahn seit Jahrhunderten auf dem heimischen Speiseplan und als Stoffwechselturbo in der Tee- und Wildkräuterküche hoch im Kurs. Löwenzahn ist vielseitig genießbar. Egal ob als Rohkost zubereitet oder weiterverarbeitet, die Vitalpflanze gehört auf jeden kulinarischen Frühjahrstisch. Der Löwenzahn mit seiner leuchtend gelben Blüte, der wunderschönen Pusteblume und seinen markant zahnigen Blättern ist von der Wurzel bis zur Blüte verwertbar.

Der Löwenzahn wächst auf vielen Böden vom Saartal bis in den Hunsrück in Wald, Feld, Wiese, Weide, Acker, Wegrand und Lichtung.

Löwenzahn am besten morgens bei sonnigem Wetter von ungedüngten Wiesen stechen oder im Garten ernten. Gourmets stechen „naturbleichen“ Löwenzahn in Maulwurfshaufen.

Der Frühjahrsvitaminpflanze Löwenzahn werden in der Volksheilkunde heilwirksame und enstchlackende Kräfte zugeschrieben. Die stoffwechselanregende Wildpflanze weist eine Fülle an Vitalstoffen, Enzymen, Vitaminen, Bitterstoffen und Mineralien auf. Alle Pflanzenteile sind für die Heilkräuterkunde wichtig.

Löwenzahn wirkt entwässernd und leicht abführend. Deshalb wird er zur Reinigung der Nieren eingesetzt, besonders bei einer Neigung zur Nierenstein-Bildung. Auch bei Leber- und Gallenbeschwerden, bei Gelenkschmerzen und Abnutzungserscheinungen an Gelenken und Bandscheiben können seine heilsamen Inhaltsstoffe helfen.

Verwenden Sie die ersten zarten Blätter in einem leckeren Salat. Das Lebenskraft spendende Kraut enthält wertvolle Mineralstoffe, Vitamin B, C, D sowie Provitamin A und ist fast so carotinreich wie die Möhre.