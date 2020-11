Krimifestival : Krimifestival „Tatort Eifel“ auf 2022 verschoben

Daun/Hillesheim Mit den Hillesheimer Krimi-Tagen gibt es für Fans eine spannende Alternative.

(red) Für September 2021 war die elfte Ausgabe des beliebten Krimifestivals „Tatort Eifel“ geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen erschwerten Programmplanung wird Tatort Eifel nun auf Herbst 2022 (16. bis 24. September) verschoben. Damit Krimifans in der Region dennoch auf ihre Kosten kommen, finden vom 16. bis 19. September 2021 in der Krimihauptstadt Hillesheim erstmals die „Hillesheimer Krimi-Tage“ mit Unterstützung von „Tatort Eifel“ statt. Für Experten der Filmbranche ist ein Workshop-Programm in der Landesvertretung Rheinland-Pfalz in Berlin angedacht.