Essen & Trinken : Kuchen für Verliebte

Liebe geht durch den Magen: Wie wäre es, den Lieblingsmenschen am Valentinstag mit einer Herzchentorte oder einem Schokokuchen mit Herz zu überraschen?

Die Butter schmelzen und die Oreo-Kekse fein zerbröseln. Die Butter mit den Keksbröseln gut verkneten, in die Form geben und sehr gut andrücken. Einen Rand von etwa 3 oder 4 cm hochziehen. Die Form mit dem Boden in den Kühlschrank stellen. 4 Blatt Gelatine und das 1 Blatt Gelatine getrennt voneinander in kaltem Wasser einweichen.