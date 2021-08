Kunst : Künstlern über die Schulter schauen

region Interessierte sind zu den jährlichen Tagen der Offenen Ateliers an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden eingeladen.

(red) Trotz noch immer herrschenden Corona-Pandemie hat sich der Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) Rheinland-Pfalz dafür entschieden, auch dieses Jahr die landesweite Veranstaltung „Offene Ateliers“ durchzuführen, allerdings unter strikter Beachtung der zu diesem Zeitpunkt geltenden Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes und weiterer örtlicher Vorgaben. Professionelle Künstlerinnen und Künstler öffnen ihre Ateliers am Samstag und Sonntag, 4./5. und 11./12. September, jeweils von 14 bis 19 Uhr, sofern zu diesem Zeitpunkt keine anderslautenden staatlichen Vorgaben existieren. Die Aktion bietet Interessierten an diesen Tagen die Möglichkeit, sich von der Vielfalt und Qualität des professionellen Kunstschaffens zu überzeugen. Von Grafik, Malerei, Skulptur und Plastik über Fotografie, Objekt- und Videokunst bis zu Installationen und der Arbeit mit Neuen Medien reicht dabei die Bandbreite der Ausdrucksformen.

Manche Ateliers nehmen nur am ersten (W1) oder am zweiten Wochenende (W2) oder nur sonntags (SO) teil. Folgende Künstler öffnen ihre Ateliers: