Trier : Kultiges Weihnachtsspektakel

Trier La La Lametta im Kasino am Kornmarkt.

(red) Berthold Hirschfeld, Georg Weege, Ody vam Bruok als legendäres Trio und die Wallstreet-Voices machn sich wieder mit Lust und Laune über Weihnachten her. Ihr Kultprogramm La La Lametta musste 2020 pandemiebedingt ausfallen, kommt aber am Sonntag, 5. Dezember, um 18 Uhr zurück ins Kasino am Kornmarkt und wird dann bereits zum vierten Mal zu sehen sein. Und wenn dann der mehrfache Literaturpreisträger Ody augenzwinkernd seine gesammelte Winter- und Weihnachtslyrik zum Besten gibt und Berthold Hirschfeld mit den Wallstreet-Voices und Georg Weege am Klavier tief in die Weihnachtslieder-Kiste greift, dürfte das wieder ein ziemlich ausgelassen-besinnlicher Adventsnachmittag werden. Karten: VVK 18 Euro, AK 20 Euro bei Donna Mia