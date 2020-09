Kultur : Kulturgießerei Saarburg lockt mit neuen Angeboten

Saarburg (red) Herzstück der Kulturgießerei Saarburg ist die ehemalige Glockengießerei Mabilon, in der fast drei Jahrhunderte lang Glocken gegossen wurden. Interessantes, Wissenswertes und auch Amüsantes über den Glockenguss, den Standort Saarburg und die Glockengießer-Familie kann man bei einer Führung durch das historische Ensemble erfahren.

Darüber hinaus gibt es für Kleingruppen bis 15 Personen weitere spannende Angebote. So zum Beispiel die Werkstätten-Tour, die sich an Besucher richtet, die technisch interessiert sind und einen tieferen Einblick in die Materie des Glockengusses erhalten wollen. Familien können bei der kindgerechten Kids-Tour spielerisch aktiv werden oder sich auf die Suche nach der verschwundenen Glocke begeben. Eine Führung mit winterlichem Speis und Trank beinhaltet die Feuerzauber-­Tour durch das historische Ambiente der ehemaligen Glockengießerei mit ihren Feuerstätten in Schmiede und Gießhalle. Zum Abschluss gibt es für alle Teilnehmer Feuerzangenbowle und Bratapfel. Einen besonderen Spaß bietet das offene Eisstockschießen für jedermann.