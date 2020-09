Ausstellung : Kulturkreis Schönecken zeigt die letzten Nordlichter

Schönecken (red) Die letzte Etappe des Schönecker Kunstparcours startet am Sonntag, 27. September. Unter dem Motto „Kompass Europa: Nordlichter“ präsentieren Kunstschaffende aus nordeuropäischen Ländern ihre Werke.

Es kommen dann die Künstlerinnen und Künstler zu Wort, die im Mai wegen der Corona-Pandemie auf den Spätherbst verlegt werden mussten. So zeigt die Finnin Jaana Antola Malerei in Mischtechniken, Farbradierungen und Schmuck in der Galerie des Alten Amts. Drahtskulpturen der Schwedin Susann Stelling, Bilder der Niederländerin Carla Rudbach-Kars und Wandbehänge von Heather Carroll sind in der Burgkapelle zu sehen. In den Räumen der Blauen Galerie stellen drei Kunstschaffende aus: Carla Rudbach-Kars (Skulpturen), der Belgier André Paquet (abstrakte Malerei) und die Aachenerin Antje Seemann (Islandbilder in Öl und Linoldrucke).