Kunst : Kunst im Schaufenster und neue Ausstellung

Bitburg/Prüm Kunstkreis Beda präsentiert Werke von Margret Kutsch – Jahresausstellung ab 6. März im Haus Beda.

(red) In regelmäßigen Abständen präsentiert der Kunstkreis Beda Arbeiten seiner Mitglieder im leer stehenden Ladenlokal in der Trierer Straße 48 in Bitburg. Noch bis 25. März zeigt die seit über 30 Jahren aktive Malerin Margret Kutsch aus Prüm, mit welchen unterschiedlichen Stilrichtungen sie ihre Kreativität perfektioniert hat. Zunächst im eigenen Floristikgeschäft, zusammen mit ihrem mittlerweile verstorbenen Mann anfangend, entwickelte sie das Gefühl für Farben und Formen zunehmend in der Abstraktion auf Papier und Leinwand. In diesem Fall zeigt Margret Kutsch aus Prüm freie und gegenständliche Malereien sowie eine Auswahl dekorativer Kunstkarten, die freitags und samstags von 11 bis 17 Uhr auch direkt um die Ecke im Karenweg im Geschäft „Kleine Schätze“ bei Edmund Schmitt erworben werden können. Weitere Arsind in der Jahresausstellung des Kunstkreises im Haus Beda zu sehen, die am Sonntag, 6. März, um 11 Uhr eröffnet wird.