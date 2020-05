Bildende Kunst : Kunst in Zeiten von Corona

Salmtal Die Zeiten sind schwierig und belastend. Umso wichtiger erscheint es da, auch dem Schönen und Besonderen Platz einzuräumen.

(red) Aus einer „Home-Office“-Aufgabe des Darstellenden Spiels der 11. und 12. Jahrgangsstufe der IGS Salmtal entstand eine eindrucksvolle Bilderausstellung. Die Schülerinnen und Schüler sollten selbstgewählte historische Porträts nachstellen. Es galt also Haus, Keller oder Speicher nach möglichen Kostümen und Requisiten zu durchsuchen, Hintergründe zu schaffen und für das richtige Licht zu sorgen. Es wurde so lange geprobt, verändert, geschminkt und diskutiert, bis das „perfekte“ Ergebnis erreicht wurde. Ein großer Spaß für die Schülerinnen, Schüler und deren familiäre Mitstreiter. Die Ergebnisse waren durchweg so gut, dass der betreuende Fachlehrer Patrick Dawson hieraus eine sehenswerte Ausstellung in der schuleigenen Mensa entstehen ließ. „Eine tolle Erfahrung“, „in der der Spaß im Vordergrund stand“, „und ganz ohne Notendruck“ waren häufige Reaktionen der beteiligten Schülerinnen und Schüler.