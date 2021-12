Ausstellung : Kunst statt Leerstand

Daniela A. Weissmann in ihrer Galerie auf Zeit in Schönecken Foto: Kai Poschmann

Schönecken Daniela A. Weißmann funktioniert ehemalige leerstehende Schneiderei in Galerie auf Zeit um.

(red) Eine ehemalige Schneiderei in Schönecken wird durch die freischaffende Künstlerin Daniela A. Weißmann zur Galerie auf Zeit. Die gelernte Schauwerbegestalterin verdient ihr Einkommen mit dem Verkauf ihrer Bilder und Skulpturen sowie mit Auftragsarbeiten. Bis auf Weiteres beleben einige ihrer Werke die Fenster des Gebäudes Alter Markt 11. Sie malt mit Acryl oder Öl, fertigt Aquarellporträts von Mensch und Tier an, stellt Sand- und Zementfiguren her, malt Landschaften fast fotorealistisch von Vorlagen ab, lässt aber auch der Fantasie freien Lauf. Zurzeit liebt sie es, Porträts anzufertigen, die nicht der Norm entsprechen: verzerrte Gesichter, die die Schönecker Passanten zum Schmunzeln bringen.