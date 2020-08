Ausstellung : Kunstparcours geht in die nächste Runde

Kunstparcours geht in die nächste Runde

Schönecken Die dritte Etappe des Schönecker Kunstparcours startet am Sonntag, 16. August. Unter dem Motto „Kompass Europa: Nordlichter“ präsentieren Kunstschaffende aus nordeuropäischen Ländern ihre Werke.

Im Alten Amt stellt die Schwedin Marianna Kulesza Malerei aus, in der Burgkapelle Heather Carroll (Großbritannien) Druckgrafik und Webarbeiten. In der Blauen Galerie zeigen Uko Post (Niederlande) Ölmalerei und die Isländerin Guðrún Benedikta Elíasdóttir (Foto: „Aurora borealis“) Mischtechniken auf Aquarellpapier. Das große Schaufenster der Handweberei Thomé statttet Mimi van Bindsbergen (Niederlande) mit Acrylmalerei aus. Einige Künstler werden am ersten und letzten Ausstellungssonntag zwischen 14.30 und 16.30 Uhr vor Ort sein. Die Ausstellungen sind bis zum 20. September täglich nach Absprache unter Telefon 06553/3389 zu besichtigen. Facebook: www.facebook.com/kulturkreis­altesamt