Konzert : Letztmals auf großer Tournee: Die Amigos gastieren in der Europahalle

Letztmals auf großer Tournee: Die Amigos gastieren in der Europahalle

Trier Das Schlagerduo kommt mit Stargast Daniela Alfinito nach Trier.

(red) Bernd und Karl-Heinz Ulrich sind seit 50 Jahren die Amigos. Als Schlager-Komponisten und echte Live-Musiker stehen sie für Kontinuität und Ehrlichkeit im schnelllebigen Musikgeschäft, und sie standen auch in Zeiten zur deutschsprachigen Musik, als diese von vielen verpönt war. Viele Fans der Amigos sind mit ihren Hits groß geworden. Viele kennen sie aus ihrer Zeit als junge Männer oder Frauen. Auch die Amigos-Brüder Bernd und Karl-Heinz Ulrich können sich an jene wunderbaren Tage gut erinnern. „Damals spielten wir auf Hochzeiten und Jubiläen, und zwar an jedem Wochenende nach unserer regulären Arbeit.“ 2020 wurde den Amigos von der Deutschen Post eine Briefmarke anlässlich ihres 50. Bühnenjubiläums gewidmet.