Motor : Lexus-Luxus aus der Steckdose

TRIER Der SUV UX300e ist erster Vollzeitstromer und stärkstes Baureihen-Modell der japanischen Edelmarke.

Weg mit dem Verbrenner – jetzt wird zu 100 Prozent elektrisch gefahren: Die Toyota-Nobeltochter Lexus schickt ihren ersten Vollzeit-Stromer auf unsere Straßen. Dann heißt es nicht mehr Hybrid, also Verbrenner plus Batterie-elektrische Energie, sondern nur noch E-Technik. Am 11. Januar werden die ersten Exemplare des UX 300e in den Schauräumen der regionalen Händler stehen. Der Name ist Programm: Das Fahrzeug basiert nämlich auf dem gleichnamigen kompakten Crossover-SUV.

Allerdings spielt Lexus noch einmal in einer anderen Liga, denn der angesehene „Stammbaum“ in Person des weltweit zweitgrößten Autoherstellers Toyota ist eine Mitgift, die manche Tür öffnet. Und ganz so sehr unterscheidet man sich zumindest in Sachen Technik und Ideologie nicht voneinander. Lexus muss also nicht so sehr die virtuellen Ellbogen einsetzen, um sich bei den Luxus-Stromern in diesem Segment einen Namen zu machen, sondern bringt schon eine wohlfeile Eintrittskarte mit.